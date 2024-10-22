Irak'ta DEAŞ Valisi Öldürüldü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzey doğusunda gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak valisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Sudani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun Irak Terörle Mücadele Birimi ile ulusal güvenlik güçleri tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti.

Öldürülen DEAŞ'ın sözde Irak valisinin adını paylaşmayan Sudani, operasyonda terör örgütünün 8 üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü aktardı.

Operasyon hakkında detaylı bilgi vermeyen Sudani paylaşımında, "Terör örgütünün önemli bir isminin daha öldürülmesinden dolayı tüm Irak halkını kutluyorum. Bu büyük başarılarından dolayı Iraklı güvenlik güçlerini kutluyorum. Bu topraklarda terörü kurutana kadar mücadelemiz devam edecektir." sözlerine yer verdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.