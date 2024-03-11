Irak\'ta Tahnit Ustası Hayvanseverlerden Yoğun Talep Görüyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan tahnit ustası Şerzad Abdullah'ın doğal nedenlerle ölen hayvanların bozulmadan saklanması amacıyla özel işlemden geçirerek içlerini doldurduğu hayvanlar, hem otel ve restoranlardan hem de evcil hayvanlarını kaybeden hayvanseverlerden yoğun talep görüyor.
Süleymaniyeli Abdullah, evinin bir odasını ayırdığı tahnit işinde bugüne kadar binlerce farklı türde hayvan doldurdu.
Hayvanların doldurulması için öldürülmediğini ve doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirten Abdullah, çalışmalarının üniversiteler ve müzelerce desteklenmesini istiyor.
Süleymaniye'nin ilk tanhit ustası
Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü tahnit ustalığını kentte yapan ilk kişi olduğunu ve işini çok sevdiğini söyledi.
Bu işe başlama sebeplerinden birinin de sevdiği hayvanları doldurmak olduğunu dile getiren Abdullah, "Evimin bir odasını bu çalışma için ayırdım. Doldurduğum hayvanları bir gün boyunca orada bekletiyorum. Daha sonra sorunsuz bir şekilde işlem tamamlanıyor." dedi.
Abdullah, bazı hayvanların tahnit sürecinden geçirilmesinin 3-4 gün sürdüğünü ancak deve gibi hayvanların ise 2 haftayı bulduğunu aktardı.
"Sevdikleri hayvanlarının gözlerinin önünde olmasını istiyorlar"
Tahnit uyguladığı hayvanların gözlerinin gerçek olmadığını çünkü hiçbir yerde gözlere bu işlemin yapılmadığını vurgulayan Abdullah, "Doldurulan hayvanlar, 85 yıl kadar sağlam bir şekilde korunabilir. Doldurduğum hayvanların hiçbiri bilerek yakalanmadı veya öldürülmedi. Ölü olarak bulundu. Hayvanlarını seven bazı vatandaşlar da bu yolla sevdikleri hayvanlarının gözlerinin önünde olmasını istiyor." diye konuştu.
Abdullah, daha çok flamingo, yılan, timsah, aslan ve martı gibi hayvanlara tahnit uygulandığını belirterek, doldurma işleminde temizlik ve ilaçlama gibi çeşitli süreçlerin bulunduğunu anlattı.
"Şu ana kadar 3 veya 4 bin kadar hayvan doldurdum"
Doldurulan bu hayvanları evlerine götüren vatandaşların hangi hava koşullarında bu hayvanlar ölmüşse o hava koşullarını korumaları gerektiğine işaret eden Abdullah, doldurulan hayvanların evde, bahçede, otelde, restoran ve benzeri yerlerde de kullanıldığını söyledi.
Abdullah, çalışmalarına destek olunması çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 3 veya 4 bin kadar hayvan doldurdum. Ancak maalesef bu konuda kimse önayak olmuyor. Üniversitelerin faydalanması ve müze açılması için yardım lazım. Küçük oğlum bazen bana yardım ediyor. Çünkü iş çok zor. Umuyorum bir gün daha geniş bir yerde çalışmalarıma devam ederim."
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Tahnit Ustası Hayvanseverlerden Yoğun Talep Görüyor - Son Dakika
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