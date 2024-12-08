Irak'tan Suriye'ye Müdahale Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı gösterilmesi" çağrısında bulunarak, ülkenin içişlerine karışmanın sadece daha fazla çatışmaya yol açacağını söyledi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı açıklamada, "Irak, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini teyit etmekte ve Suriye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır" dedi. Avvadi, "Suriye'nin içişlerine müdahale edilmemesi ya da bir tarafın çıkarı için diğer tarafın desteklenmemesi" gerektiğini belirtti.

HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif grupların ilerleyişinin ardından, Suriye'den kaçan yaklaşık 2 bin Suriye ordusu askerinin dün Irak'a geçtiği iddia edilmişti.