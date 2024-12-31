Irak ve Suriye Bakanlarından Güvenlik İşbirliği

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Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in mevkidaşı Şeybani ile telefonla görüştüğü ve yeni görevinden dolayı kendisini tebrik ettiği belirtildi.

Bakanların iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıkları aktarılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin güvenliği ile istikrarının iki ülke ve ilişkilerine bağlı olduğu ifade edildi.

Bakan Hüseyin, Irak-Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'ın varlık göstermeye başladığını aktardığını ve buna son verilmesi için iki ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Bakan Şeybani de iki ülkenin güvenliğini tehdit eden söz konusu terör örgütünün varlığına son vermek için Suriye'nin Irak ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.