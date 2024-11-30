Irak ve Suriye Liderlerinden Kritik Görüşme

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Sudani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Esed ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti.