İran'a Avrasya Ekonomik Birliği'nde Gözlemci Statüsü

Güncel

MOSKOVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İran'a Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci devlet statüsü verileceğini söyledi.

Mişustin salı günü Rusya'da yayımlanan Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği demeçte, "Avrasya Ekonomik Birliği'nin dış bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gözlemci devletler dairesi genişliyor. Özbekistan ve Küba'nın yanı sıra İran'a da bu statü verilecek" dedi.

1 Ocak 2015 yılında kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'nin an itibarıyla Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan beş üyesi bulunuyor.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin dört ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığını belirten Mişustin, birlik mallarının ihracatını artırmak ve üye olmayan devletlerden uygun fiyatlı mal ithal etmek için daha fazla ülkeyle görüşmelerin yürütüldüğü kaydetti.