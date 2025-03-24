İran ABD ile Müzakere Yapmayacak - Son Dakika
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İran ABD ile Müzakere Yapmayacak

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, maksimum baskı altında ABD ile doğrudan müzakerelerin mümkün olmadığını belirtti.

24.03.2025 12:06
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TAHRAN, 24 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, an itibarıyla devam eden "maksimum baskı" şartlarında ABD ile doğrudan müzakerelerde bulunamayacaklarını söyledi. Erakçi, pazar günü verdiği söyleşide 2015 tarihli nükleer anlaşmanın o günkü haliyle yeniden gündeme getirilemeyeceğini belirtti.

İran'ın Khabar Online Haber Ajansı'na konuşan Erakçi, ABD yaptırımlarını eleştirerek Tahran'ın yoğun ekonomik kısıtlamalar altında görüşmelere katılmayacağını ifade etti.

"Aklı başında hiçbir insan, maksimum baskının sürdüğü bir ortamda doğrudan görüşmelere katılmaz" diyen Erakçi, geçmişte Washington'la olan müzakere girişimlerine gönderme yaptı.

Erakçi, nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifleten 2015 tarihli Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın, ilerleyen dönemlerde yürütülecek diplomatik temaslarda bir "temel ve model" olarak işlev görebileceğini dile getirdi.

Buna karşın söz konusu anlaşmanın "mevcut biçim ve metniyle" yeniden gündeme getirilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiği 2018 yılında bu yana İran'ın nükleer yeteneklerinde kaydettiği ilerlemeye atıfta bulundu.

Erakçi, ABD'nin yeniden yaptırımlara başlaması karşısında İran'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na riayet konusunda geri adım attığını ancak ülkenin nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini koruduğunu yineledi.

Bakan, an itibarıyla Washington'a karşı izledikleri "taktik ve stratejinin", doğrudan görüşmeler yerine, dolaylı müzakereler olduğunu vurguladı.

Trump, 7 Mart'ta İran yönetimine bir mektup göndererek müzakerede bulunma isteğini ilettiğini söylemişti. Erakçi, daha önce yaptığı açıklamada mektubun müzakere isteğinden "daha çok bir tehdit" olduğunu belirterek verilecek yanıt konusunda halen değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua

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