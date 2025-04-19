İran-ABD Nükleer Görüşmelerinde İlerleme

ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi arasındaki doğrudan ve dolaylı nükleer görüşmelerde "çok iyi ilerleme" katedildiğini söyledi.

Adını vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair konuştu.

Witkoff ve Erakçi'nin doğrudan ve dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen yetkili, nükleer müzakerelerde "çok iyi ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

İran tarafı, müzakerelerde önceki nükleer anlaşmada olduğu gibi yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını, atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor.

ABD'nin İran'ın füze programı ve bölgedeki milis gruplarıyla ilişkilerini de müzakere masasına getirebileceği öngörülüyordu. İran ise bu konuları müzakere etmeyeceğini bildirmişti.