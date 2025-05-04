İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak - Son Dakika
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İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak

İran\'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD'nin ülkeye yönelik bir saldırısında, bölgedeki üslerini hedef alacağını açıkladı. Nasırzade, "Bu konunun İran ile hiçbir ilgisi yoktur. ABD'ye bölgede kriz oluşturmaya çalışmamasını tavsiye ediyoruz çünkü İran, Kızıldeniz'deki Amerikan uçağının gemiden düşmesinden sorumlu değildir" dedi.

04.05.2025 22:37
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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıda ABD'nin bölgedeki üslerini ve çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Nasırzade, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Yemen'deki Husilere desteği nedeniyle İran'a askeri saldırı tehditlerine cevap verdi. Yemen'deki Husilerin, bağımsız olduklarını ve kendi kararlarını aldıklarını savunan Nasırzade, "Bu konunun İran ile hiçbir ilgisi yoktur. ABD'ye bölgede kriz oluşturmaya çalışmamasını tavsiye ediyoruz çünkü İran, Kızıldeniz'deki Amerikan uçağının gemiden düşmesinden sorumlu değildir." dedi.

İran'ın savaş başlatmadığını ve başlatmayacağını söyleyen Nasırzade, "İran'a saldırı olursa veya savaş ilan edilirse güçlü karşılık vereceğiz. Bu savaş ABD'den veya Siyonist rejimden (İsrail) kaynaklanıyorsa İran onların çıkarlarına, üslerine ve güçlerine saldıracaktır." ifadelerini kullandı.

"ABD ÜSLERİ HEDEFİMİZ OLACAK"

Ülkesinin, bölgedeki komşularını dost kabul ettiğini belirten İranlı bakan, "Komşu ülkelerle hiçbir husumetimiz yok ve aramızda kardeşlik hakim ancak İran'a bir saldırı olması durumunda bölge ülkelerinde bulunan Amerikan üsleri bizim hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 1 Mayıs'ta X hesabından, "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Hegseth'in tehdidinin ardından 3 Mayıs'ta Roma'da iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı. İran, görüşmelerin "lojistik nedenlerden" ertelendiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Mehdevi:
    İran İslâm Cumhuriyeti'ne selam DİRENİŞE DEVAM. abd büyük şeytandır hiç bir halt edemez. 18 2 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    ABD Büyük İran Orta İsrail küçük Şeytanlar Dünya ya düşman görüntüsü verirler aslında birbirinin dostudurlar Rabbim oyunlarınızı Başlarınıza geçirsin inseallah 5 10 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hadi bakalım gerçekten erkeklik yaparlar mı? 0 0 Yanıtla
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