İran ABD'ye Yanıt Gönderdi

TAHRAN, 28 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin mektubuna yanıtlarını Umman aracılığıyla ilettiklerini açıkladı.

Erakçi perşembe günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği demecinde resmi mektubun "çarşamba günü Umman aracılığıyla uygun bir şekilde gönderildiğini" söyledi.

Erakçi, mevcut duruma ve Trump'ın önerisine ilişkin görüşlerini "kapsamlı şekilde" ortaya koyduklarını kaydetti.

ABD'nin Tahran'a yönelik sözde "maksimum baskı" politikası ve askeri tehditleri devam ederken doğrudan müzakerelere sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erakçi, geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin mümkün olabileceğini ifade etti.

Trump mart ayı başında Fox Business'e verdiği söyleşide İran yönetimine bir mektup göndererek yeni bir nükleer anlaşma için müzakere çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.