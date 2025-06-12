İran Askeri Tatbikat Başlattı

İran, silahlı kuvvetlerin savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak ve hazırlık durumlarını değerlendirmek amacıyla askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasına göre Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İktidar 1404" adı verilen ve her yıl çeşitli münasebetlerle düzenlenen bir dizi tatbikatın başlatılması talimatını verdi.

Söz konusu tatbikatların amacının, silahlı kuvvetlerin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin artırılması ve hazırlık durumlarının değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

Tatbikatların, silahlı kuvvetlerin yıllık takviminde değişiklikler yapılarak ve düşman hareketlerine odaklanılarak planlandığı bilgisi verildi.