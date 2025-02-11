İran, BM'ye ABD'nin Tehditlerini Bildirdi

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(ANKARA) - İran, ABD Başkanı'nın ülkesine karşı güç kullanma tehdidinde bulunan "pervasız ve kışkırtıcı açıklamaları" nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni uyardı.

İran, bugün BM Güvenlik Konseyi'ni, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye karşı güç kullanma tehdidinde bulunan 'pervasız ve kışkırtıcı açıklamaları' konusunda uyardı ve 'herhangi bir saldırganlık eyleminin ağır sonuçları olacağını" belirtti.