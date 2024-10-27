İran'da Askeri Saldırı: 10 Ölü

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İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde dün güvenlik güçlerine karşı düzenlenen ve 10 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı bölgede sık sık eylemler yapan Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlendi.

Örgüt, Telegram hesabından paylaştığı mesajında, Teftan'da bir devriye ekibini hedef aldıklarını, detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazeru'l Mehdi, saldırıda "kilit rol oynayan" ve olay yerinde bulunan Ceyşu'l Adl örgütü mensubu 1 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sistan-Beluçistan Valiliği de saldırının ardından eyalet çapında genel yas ilan etti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen silahlı bir grup tarafından dün saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve sonucun derhal kamuoyuna bildirilmesi talimatını vermişti.

İran'da 2003 yılından bu yana birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin, 2010'da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012'de ismini Ceyşu'l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

Örgüt, son olarak ???????Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de düzenlenen ve 3 polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıları ve 1 Ekim'de bir okula açılan ateşte 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlenmişti.

İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.