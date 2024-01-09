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İran'da eğitim uçağı düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İran'da eğitim uçağı düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor

İran'ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştü. Kurtarma ekipleri uçağa ulaşmaya çalışıyor. Uçağın Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiği belirtildi. Detaylı bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

İran\'da eğitim uçağı düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor
09.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 17:52
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İran'ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştüğü, söz konusu uçağa ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.

Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.

İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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