İran'da Yangın İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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İran'da Yangın İddiası Yalanlandı

İran, Kerec'deki elektrik santralinde yangın çıktığına dair iddiaları reddetti.

04.05.2025 01:04
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İran, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki elektrik santralinde yangın çıktığı iddiasını yalanladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, yangın Nazarabad bölgesindeki karton fabrikasında çıktı ve rüzgarın etkisiyle fabrikanın 12 farklı bölümüne yayıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da başka bir yangının Kerec'deki elektrik santrali yakınında çıktığına dair bir görüntü paylaştı.

Sosyal medyada, yangının elektrik santralinde çıktığına dair görüntü ve iddialar yer alırken devlet televizyonu, elektrik santralinden görüntüler paylaşarak santralde herhangi bir yangın olmadığı bilgisini aktardı.

Kaynak: AA

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