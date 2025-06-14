İran'da Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

(ANKARA) - İran İslam Cumhuriyeti Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in emriyle Tümgeneral Emir Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Ali Hamaney, Tümgeneral Emir Hatemi'yi İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun Başkomutanı olarak atadı. General Hatemi, 2013-2021 yılları arasında Savunma Bakanlığı görevini yürüttü.

Ayetullah Hamaney, resmi kararnamede Hatemi'nin atamasının temelinin "özverisi, yetkinliği ve deneyimi" olduğunu belirterek, onun liderliğinde "dönüştürücü ve devrimci bir yaklaşım" çağrısında bulundu.

Kararnamede, "Ordunun yetenekli ve sadık personel havuzunun ve Kutsal Savunma sırasında ve sonrasında kazanılan deneyimin ışığında, komutanız altında, muharebe hazırlığını artırma, manevi ve ideolojik temelleri güçlendirme, personel refahını iyileştirme ve Silahlı Kuvvetlerin diğer kolları ile iş birliğini artırma çabalarının hız kazanması bekleniyor" denildi.

General Mohammad Hossein Bagheri'nin öldürülmesinin ardından Hamaney, Tümgeneral Seyyid Abdolrahim Mousavi'yi Genelkurmay Başkanı olarak atamıştı.