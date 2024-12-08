İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri

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(ANKARA) - İran Devlet Kanalı'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İdlib'deki hareketlerden Suriye güvenlik güçlerinin haberdar olduğunu, ancak ordunun yetersizliği ve gelişmelerin hızını şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Beşar Esad'ın ordusunun performansını değerlendiren Erakçi, şaşkınlık ve memnuniyetsizlik duyduğunu aktardı.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

İran Devlet Kanalına konuşan Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran'ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini vurguladı. Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve hükümet ile muhalefet arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Erakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının IŞİD'le mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Erakçi, Suriye'nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.