İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin beklenmedik olduğunu belirterek, Baas rejimini deviren grupların başarısının ardında Esed rejim ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliği olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren Erakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esed de ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu." dedi.

Son yapılan görüşmede Esed'e, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını dile getiren Erakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesinden oldu." ifadelerini kullandı.

Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Erakçi şunları söyledi:

"Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz.

Şam'da yönetime geçecek kimselerle ilişkilerimizin geleceği, onların, İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlıdır."

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin Hizbullah'ı özel bir sorunla karşı karşıya bırakmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.