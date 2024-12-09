İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri

Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliğini vurgulayarak son gelişmeleri değerlendirdi.

09.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin beklenmedik olduğunu belirterek, Baas rejimini deviren grupların başarısının ardında Esed rejim ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliği olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren Erakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esed de ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu." dedi.

Son yapılan görüşmede Esed'e, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını dile getiren Erakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesinden oldu." ifadelerini kullandı.

Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Erakçi şunları söyledi:

"Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz.

Şam'da yönetime geçecek kimselerle ilişkilerimizin geleceği, onların, İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlıdır."

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin Hizbullah'ı özel bir sorunla karşı karşıya bırakmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: İran'dan Suriye Ordusuna Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.