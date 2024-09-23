İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a ayrı ayrı tebrik mesajları gönderdi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Suudi Ulusal Günü" münasebetiyle Kral Selman ve Veliaht Prens'e mektup yolladı.
Pezeşkiyan, mektubunda Suudi Ulusal Günü'nü tebrik ederken iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan Suudi Arabistan'a Tebrik Mesajı - Son Dakika
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