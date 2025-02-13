İran'dan Trump'a Sert Tepki

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine ağır yaptırımlar uygulayan ve müzakere talebinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek "Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?" dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, ziyaret ettiği Buşehr kentinde yaptığı bir konuşmada, Trump'ın İran'a karşı "azami baskı" politikasını ve müzakere çağrısını değerlendirdi.

Baskı altında müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bugün müzakerelerden bahsedenler, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayanlardır. Tüm etkileşim yollarını kapattılar ve ülkemize baskı yapmak için her türlü aracı kullandılar." diye konuştu.

Trump'a hitaben, "Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?" diyen Pezeşkiyan, "Biz konuşmayacağız, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz ama Trump bize bütün yaptırımları uygulayıp sonra da diyalogdan bahsedemez." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, düşmanların İran'ı bölgede izole etmeye çalıştığını söyleyerek, "Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur ve düşmanlarımızın ayrıştırıcı politikalarının ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. ???????