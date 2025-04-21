İran Dışişleri Bakanı Çin'de Görüşmeler Yapacak

TAHRAN, 21 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü Çin'e giderek Çinli yetkililerle İran'ın Washington ile sürdürdüğü dolaylı müzakereler ve İran ile Çin arasındaki ilişkiler hakkında görüşmelerde bulunacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Önceden planlanan ziyaret sırasında ABD ile dolaylı görüşmelerimizin süreci hakkında Çinli yetkililerle istişarelerde bulunup kendilerine bu konudaki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

Bekayi, iki tarafın İran'ın nükleer programı, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ikili ilişkileri de ele alacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Çin'in "yapıcı ve etkili bir rol" oynayabileceğini belirten Bekayi, Çin'i İran'ın "önemli bir dostu ve ortağı" olarak niteledi.