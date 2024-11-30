İran Dışişleri Bakanı Erakçi Şam'a Gidiyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yarın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, basına yaptığı açıklamada, Erakçi'nin yakın zamanda bölge ülkelerinin birçoğunu ziyaret ederek, bölgesel meseleler ve son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacağını belirtti.

Bu kapsamda Erakçi'nin Suriye'deki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın Şam'a gideceğini, daha sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktaran İranlı Sözcü, Erakçi'nin Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edeceğini kaydetti.