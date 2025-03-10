İran Nükleer Müzakereleri Reddetti

TAHRAN, 10 Mart (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ülkenin barışçıl nükleer programını ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir müzakerenin "asla gerçekleşmeyeceğini" belirtti.

Temsilciliğin pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetlerinin askeri amaçlı kullanılma potansiyeline ilişkin endişeleri gidermek için görüşmeler yapılmasını değerlendirebileceği, ancak ülkenin sivil amaçlı nükleer programını ortadan kaldırmayı amaçlayan herhangi bir görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Trump, cuma günü Fox Business'a verdiği demecinde İran ile nükleer programına ilişkin müzakerede bulunmak istediğini ve ülke yönetimine bir mektup gönderdiğini söylemişti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği ise mektubun kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

İran, Temmuz 2015'te altı dünya gücüyle Ortak Kapsamlı Eylem Planı diye bilinen bir nükleer anlaşma imzalamış ve yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti. Ancak Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyması üzerine İran bazı nükleer taahhütlerinden geri adım attı.

Planı yeniden canlandırma çabalarında kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. İranlı yetkililer baskı ve yaptırımlar altında ABD ile müzakere etmeyeceklerini sık sık dile getiriyor.