İran Özgürlük Hareketi, Genel Seçimlere Katılmayacak

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen "İran Özgürlük Hareketi", 1 Mart'ta yapılacak genel seçimlere katılmayacaklarını duyurdu.
İran Özgürlük Hareketi'nin Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Birçok reformist siyasetçinin adaylıklarının Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmesine tepki gösterilen açıklamada, söz konusu durumun cumhuriyet sistemini, özgürlükleri ve ulusal hakimiyeti ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Toplumu tekdüze hale getirme gayesiyle birçok aday diskalifiye edilmiştir. Seçimlerde adil rekabet olasılığının ortadan kalkması nedeniyle seçimlere katılmıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İran'da 1 Mart'ta Meclis ve Uzmanlar Meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimler yapılacak.
Ülkedeki reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıklarının reddedilmesine tepki gösteriyor. Bu süreçte İran'daki reformistlerden bir kısmı seçimleri protesto ederken bir kısmı ise yönetimde muhafazakarların etkisini azaltma gayesiyle seçim yarışına katılım çağrısı yapıyor.
"İran Özgürlük Hareketi"
İran'da petrolü millileştirme hareketinin öncüsü eski Başbakan Muhammed Musaddık'ın ekolünden gelen "İran Özgürlük Hareketi", 1961 yılında Mehdi Bazergan, Yedullah Sehabi ve Ayetullah Mahmud Talagani tarafından kuruldu.
İran devrimi sonrası (1979) geçici hükümetin başına getirilen eski Başbakan Bazergan ile devrim lideri Ayetullah Humeyni arasında siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Çeşitli nedenlerle birkaç kez Humeyni'ye istifasını sunan Bazergan, ABD büyükelçiliğinin işgaline tepki göstermesi sonrası görevinden ayrıldı. Böylece İran Özgürlük Hareketi'nin yönetimdeki etkisi giderek azaldı.
"Ahlaki ve İslami değerleri kazanmak", "diktatörlükle mücadele", "İslam ve İranlı kimliği" ilkeleriyle yola çıkan hareketin başkanlığını Bazergan'ın 1995'te hayatını kaybetmesinden bu yana Muhammed Tevassuli yürütüyor.
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