İran Uranyum Zenginleştirme Hakkını Savundu

TAHRAN, 2 Haziran (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami uranyum zenginleştirmenin, nükleer sektörlerin temelini oluşturduğunu ve kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

İslami pazar günü İran devletine ait IRIB televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin İran'a uranyum zenginleştirmeyi durdurması yönünde yaptığı çağrılara ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili "kapsamlı" raporuna tepki gösterdi. Kurumun raporu cumartesi günü açıklanmıştı.

Kimsenin İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı olmadığını iddia edemeyeceğini belirten İslami, uranyum zenginleştirmenin olmaması halinde nükleer yakıt döngüsünün de olmayacağını, bunun da İran'ın çeşitli sektörlerdeki araştırma ve uygulama faaliyetlerini etkileyeceğini vurguladı.

İslami, uranyumun zenginleştirmenin İran'ın hakkı ve nükleer teknolojinin geliştirilmesinde temel bir zorunluluk olduğunu belirterek, yerine başka bir şeyin konulamayacağını ifade etti.

İslami ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son raporunun Fransa, Almanya, İngiltere, ABD ve İsrail'in etkisi altında hazırlandığını söyledi.