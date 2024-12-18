İran Uranyum Zenginleştirme Programını Savundu - Son Dakika
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İran Uranyum Zenginleştirme Programını Savundu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, uranyum zenginleştirmenin barışçıl olduğunu belirtti.

18.12.2024 10:17
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin uranyum zenginleştirme programının askeri hedefleri olmadığını söyledi.

Garibabadi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Grossi'nin müfettişler tarafından hazırlanan teknik raporlar yerine, varsayımlara dayanan senaryolar üzerinden açıklamalar yaptığını savunan Garibabadi, söz konusu yaklaşımın UAEA tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Garibabadi, "İran'ın zenginleştirme programının askeri hedefleri yoktur. Zenginleştirme seviyesine ilişkin olarak da UAEA'nın gözetimi altında olduğu ve barışçıl amaçlardan sapmadığı sürece, NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) göre bir sınırlama bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Genel Direktör Grossi'nin açıklamalarının, barışçıl amaçlar için zenginleştirme seviyesinde yapay eşik oluşturma yoluyla, nükleer yayılma rejimindeki mevcut ayrımcılığı derinleştiren açık bir ihlal olduğunu öne süren Garibabadi, ülkesinin nükleer programının geliştirilmesinin teknik ihtiyaçlara uygun şekilde ve UAEA'nın denetimi altında gerçekleştiğini savundu.

UAEA Genel Direktörü Grossi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) vardı ama artık yok. Daha fazla lazım da değil. İran, nükleer gelişme düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştiriyor, bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Uranyum Zenginleştirme Programını Savundu - Son Dakika

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