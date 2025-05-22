İran ve ABD Nükleer Görüşmelere Devam Ediyor

TAHRAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'ın önerisi doğrultusunda ABD ile nükleer programlarına ilişkin yürütülen dolaylı görüşmelerin 5. turunun cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Bekayi, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran müzakere ekibinin, uranyum zenginleştirme ve ülkeye yönelik insafsız yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda ülkenin hak ve çıkarlarını takip edip korumakta kararlı olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

İran ve ABD heyetleri, nisan ayından bu yana Umman'ın arabuluculuğunda Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin dört tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi. 4. tur 11 Mayıs'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapıldı.

Son dönemde ABD'li yetkililer sık sık İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etse de Tahran yönetimi bu talebi kesin dille reddediyor.