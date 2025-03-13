İran ve Belarus Savunma Anlaşması İmzaladı

TAHRAN, 13 Mart (Xinhua) -- İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Khrenin ikili savunma işbirliğinin genişletilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre anlaşma, iki bakan arasında çarşamba günü Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen ve ortak ilgi alanına giren güvenlik konularının yanı sıra ikili ilişkilerin derinleştirmesi ve askeri işbirliğinin artırılmasının ele alındığı toplantıda imzalandı.

Nasırzade, iki ülkenin de üye olduğu Shanghai İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütlerin kapasitelerini kullanarak bölgesel barış ve istikrarın sağlanması, savunma diplomasisinin geliştirilmesi ve ortak tehditlere karşı koyma ve tek taraflılıkla mücadelede ikili savunma işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Nasırzade, işbirliği anlaşmasının imzalanmasını Tahran ile Minsk arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde atılmış "etkili bir adım" diye nitelendirdi.

Khrenin ise sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için ikili savunma işbirliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nasırzade, Belaruslu yetkililerle görüşmelerde bulunmak ve savunma ve teknik etkileşim gibi farklı alanlarda ikili işbirliğini genişletmeyi görüşmek üzere salı günü Minsk'e gelmişti.