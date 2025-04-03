İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Bin Selman ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine yönelik saldırganlığın durdurulması için durdurmak için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin komşu ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışma konusundaki ifadelerini ve fikirlerini takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri el ele verirse, Siyonist rejimin Gazze'nin mazlum halkına karşı işlediği suçları durdurabilir, istikrar ve barışı tesis edebilir ve bölgenin daha fazla refahı için çalışabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman savaş veya çatışma istememiştir. Nükleer enerjinin barışçıl olmayan kullanımının güvenlik ve savunma doktrinimizde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tam olarak doğrulanmasının mümkün olduğunu belirterek, "İran, karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde bazı gerginlikleri çözmek için müzakerelere hazırdır. Hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz ancak kendimizi savunma konusunda da tereddüdümüz yok ve bu konuda da hazırlık ve kabiliyetimiz en üst düzeydedir." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman da Pezeşkiyan'ın Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirme konusundaki yaklaşım ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İran, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin, istikrarın güçlendirilmesine ve barışın sağlanmasına etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğini vurgulayan Bin Selman, "Suudi Arabistan, bölgedeki her türlü gerginliğin ve güvensizliğin çözümüne yardımcı olmak için rol oynamaya hazırdır." dedi.