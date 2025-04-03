İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Veliaht Selman ile görüşerek bölgede iş birliği çağrısında bulundu.

03.04.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Bin Selman ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine yönelik saldırganlığın durdurulması için durdurmak için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin komşu ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışma konusundaki ifadelerini ve fikirlerini takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri el ele verirse, Siyonist rejimin Gazze'nin mazlum halkına karşı işlediği suçları durdurabilir, istikrar ve barışı tesis edebilir ve bölgenin daha fazla refahı için çalışabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman savaş veya çatışma istememiştir. Nükleer enerjinin barışçıl olmayan kullanımının güvenlik ve savunma doktrinimizde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tam olarak doğrulanmasının mümkün olduğunu belirterek, "İran, karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde bazı gerginlikleri çözmek için müzakerelere hazırdır. Hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz ancak kendimizi savunma konusunda da tereddüdümüz yok ve bu konuda da hazırlık ve kabiliyetimiz en üst düzeydedir." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman da Pezeşkiyan'ın Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirme konusundaki yaklaşım ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İran, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin, istikrarın güçlendirilmesine ve barışın sağlanmasına etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğini vurgulayan Bin Selman, "Suudi Arabistan, bölgedeki her türlü gerginliğin ve güvensizliğin çözümüne yardımcı olmak için rol oynamaya hazırdır." dedi.

Kaynak: AA

Muhammed Bin Selman, Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 00:20:50. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement