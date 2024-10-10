İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, Umman'da İran ile Umman ordusunun "terörizmle mücadele" ortak tatbikatı gerçekleştirdiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Haydari 2 gün süren tatbikata ilişkin bilgi verdi.
Haydari, "Umman Ordusu'nun talebi ve daveti üzerine, terörle mücadele, meskun mahal savaşı ve tecrübe paylaşımı konularını içeren ortak tatbikat düzenlendi." dedi.
İranlı komutan, hava kuvvetlerinin destek verdiği tatbikata polis özel harekat birimlerinin de katıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran ve Umman'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
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