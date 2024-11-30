İrlanda'da Erken Genel Seçim Sonuçlandı

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İrlanda'da erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.???????

Ülkede yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 22.00'de (TSİ 01.00) sona erdi.

Yaklaşık 3,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yapılan genel seçim sonucunda, 174 milletvekili 5 yıllığına İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'e girmeye hak kazanacak.

Oyların sayım işlemine ertesi gün başlanacak

Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve yarın sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

İrlanda'da erken genel seçim sonrası kurulacak yeni hükümet, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki temel sorunlara çözüm arayışını belirlemede ilk adımı teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair kritik gösterge olacak.

Ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.