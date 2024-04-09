İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi - Son Dakika
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İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi

37 yaşındaki Simon Harris, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamanın ardından İrlanda'nın yeni başbakanı seçildi. Harris, 69'a karşı 88 oyla ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Yeni başbakan Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen göreve başladı.

09.04.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
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İrlanda'da 37 yaşındaki Simon Harris, parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Harris, geçen ay İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın sürpriz istifasının ardından yapılan oylamada, 69'a karşı 88 oyla ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

Yeni Başbakan Harris, oylamanın ardından İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret etti.

Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadesini kullandı.

Varadkar'ın 20 Mart'ta hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine Harris, 24 Mart'ta iktidardaki Fine Gael'in yeni lideri seçilmişti.

En genç milletvekili unvanına da sahip

İlk olarak 2009'da, bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.

Kaynak: AA

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