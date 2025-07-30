İş Arkadaşına Silahlı Saldırı

ARNAVUTKÖY'de Erdal Ö. (42), eski çalıştığı fabrikaya giderek tartıştığı iş arkadaşı Müjdat Bozkalan (42)'ı silahla vurdu. Ağır yaralanan Bozkalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın ardından kaçan şüpheli saklandığı tarladaki kümeste yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde bulunan Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdal Ö., daha önce çalıştığı fabrikaya giderek eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki silahı çıkaran Erdal Ö., arkadaşına ateş edip kaçtı. Olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Müjdat Bozkalan'ı hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, Erdal Ö.'yü saklandığı tarladaki kümeste silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşı Bozkalan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.