İş Sanat'ın 2024 Programı

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İş Sanat, yeni yılda klasik müzikten kabareye, Türk sanat müziğinden türkülere geniş bir yelpazede hazırlanan programını izleyicilerine sunacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, opera sanatçısı Aida Garifullina, keman virtüözü Giuseppe Gibboni, müzik grubu The Tiger Lillies, oda orkestrası Chaarts, müzisyen anne-oğul Elena Bashkirova ile Michael Barenboim ve caz bestecisi Hiromi gibi ünlü solistler ve topluluklar sanatseverlerle buluşacak.

Bu sezona özel olarak hazırlanan yerli projelerde ise geleneksel ve moderni harmanlayan Gaye Su Akyol, Anadolu'nun dört bir yanından seçilen en güzel sevda türküleriyle Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.

Yeni şiir ve hikaye dinletilerini seyircisiyle buluşturacak olan İş Sanat, Cahit Külebi'nin şiirleri ile başlayan programına ocak ayında Adalet Ağaoğlu'nun hikayeleri ile devam edecek.

Genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da sürerken, minik sanatseverler ise müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara" ile sürprizli bir maceraya atılacak.

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki müze ve galerilerinde izlenen sergileri de yeni yılda her yaştan ve her kesimden sanatsevere ilham vermeyi sürdürecek.