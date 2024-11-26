İş Sanat'ta Yeni Sezon Başlıyor

İş Sanat, bu sezon 5 farklı yeni prodüksiyonu sanatseverlerle buluşturacak.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk dinletisi, Cahit Külebi'nin şiirlerinin seslendirileceği "Küçük Haberci Bulut" olacak.
Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve duygularını eserlerine yansıtan Külebi'nin yalın bir anlatımla kaleme aldığı şiirleri, 16 Aralık'ta 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Atilla Birkiye'nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide, şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.
İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix'ten rezervasyon yapılabilir.
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