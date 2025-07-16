İş yerinden ateşlenen tüfekle cinayet! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş yerinden ateşlenen tüfekle cinayet!

İş yerinden ateşlenen tüfekle cinayet!
16.07.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıfat Üretir, havalı tüfekle yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli itiraf etti.

ÜMRANİYE'de yaklaşık bir hafta önce yolda yürürken sırtından vurularak hayatını kaybeden mobilya ustası Rıfat Üretir (56) cinayetinde silahın yaklaşık 142 metre uzaktaki iş yerinden ateşlendiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri sildiği için gözaltına alınan Numan O.Ö.'nün film setlerine temin ettiği 500 metre menzilli havalı tüfekle atış talimi yaptığı sırada yanlışlıkla Üretir'i vurduğunu öğrenildi. Suçunu itiraf eden şüpheli emniyetteki ifadesinde 'Kazayla oldu' dediği öğrenildi.

Olay, 10 Temmuz saat 14.08 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada sırtından vurulan mobilya ustası Rıfat Üretir, yere düştükten sonra ayağa kalkıp birkaç adım daha attıktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Üretir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardında şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarda Rıfat Üretir'in bir anda yere yığıldığı ardından ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra tekrar yere düştüğü görüldü. Olay sırasında yanında olan arkadaşının ise bir binanın merdiven boşluğuna saklanarak telefonuyla yardım istemeye çalıştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

'SİLAH SESİ DUYMADIM'

Olayın sırasında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı M.Y. (41) poliste verdiği ifadesinde, olay anında arkalarına baktığında kimseyi göremediğini söyleyerek "Herhangi bir silah sesi duymadım. Ancak olaydan saniyeler önce sanki yakınımızdan geçen iki mermi rüzgarının sesini duydum" dedi.

HAVALI TÜFEK MERMİSİYLE VURULMUŞ

Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Rıfat Üretir'in, sırtına isabet eden alüminyumdan yapılan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmaların sonucunda isabet eden cismin havalı tabancalarda kullanılan mermi olduğu belirlendi.

LAZER SİSTEMİ KULLANILARAK SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ YER BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, silahın nereden ateşlendiğini belirlemek için lazerle atış güzergahı tespit sistemini kullandığı öğrenildi. Yapılan çalışmaların sonucunda silahın ateşlendiği tahmin edilen iki nokta belirlendi. Bu noktalardan birinin olay yerinden 142 metre uzaklıkta bir iş yeri olduğu tespit edildi.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Polis, film ve dizi setlerine havalı tabanca ve çeşitli ekipmanlar tedarik eden iş yeri sahibi Numan O.Ö.'nün bilgisine başvurdu. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini olayın ardından sildiği tespit edilen Numan O.Ö., çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen iş yeri sahibi, daha sonra itirafta bulundu. Numan O.Ö.'nün elindeki silahla sokağa doğru deneme atışı yaptığını söylediği öğrenildi. Bir kişiyi vurduğunu anladığında paniğe kapıldığını anlatan şüpheli, "Çok korktum. Bu nedenle kamera kayıtlarını sildim. Olayda kullandığım silahı da parçalayarak otoyol üzerinde farklı noktalara attım. Çok pişmanım" dedi.

500 METRE MENZİLİ OLAN ÖZEL SİLAHLA VURMUŞ

Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahın 200 bar hava basıncıyla çalışan ve 500 metre menzili olan havalı bir tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan işlem yapılan şüpheli Numan O.Ö. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Politika, Ümraniye, Güvenlik, Cinayet, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinden ateşlenen tüfekle cinayet! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu

16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 16:59:22. #7.11#
SON DAKİKA: İş yerinden ateşlenen tüfekle cinayet! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.