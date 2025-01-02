İscehisar'da Kaçak Avcılara Cezalar - Son Dakika
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İscehisar'da Kaçak Avcılara Cezalar

İscehisar\'da Kaçak Avcılara Cezalar

İscehisar'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye idari para cezası kesildi, av tüfekleri muhafaza altına alındı.

02.01.2025 15:16
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 . Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı mevkisinde koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye, idari para cezası uyguladı.

Avcılıkta kullanılan 4 tüfek ise muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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