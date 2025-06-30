İşçi Geri Dönüşüm Tesisinde Yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi yaralandı.
Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit (28), dengesini kaybederek atıkların öğütüldüğü makineye bacaklarını kaptırdı.
İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada Mirzovhit, bulunduğu yerden çıkarıldı.
İşçi ve kopan uzuvları, ambulansla hastaneye götürüldü.
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