İşçilerin Grev Yaptığı İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kordon'da Çöp Topladı - Son Dakika
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İşçilerin Grev Yaptığı İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kordon'da Çöp Topladı

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02.06.2025 00:16  Güncelleme: 10:40
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İşçilerin Grev Yaptığı İzmir\'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kordon\'da Çöp Topladı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde Başkanvekili Zafer Leven Yıldır ile Kordon'a giderek, işçilerin grevde olması nedeniyle biriken çöpleri topladı. Cemil Tugay ile bölgeye gelen DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde Başkanvekili Zafer Leven Yıldır ile Kordon'a giderek, işçilerin grevde olması nedeniyle biriken çöpleri topladı. Cemil Tugay ile bölgeye gelen DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grevde dördüncü gün geride kaldı.

Grev, başta temizlik olmak üzere birçok hizmetin aksamasına neden olurken kentin farklı bölgelerinde çöp yığınları oluştu. Konak Belediyesi, gün içerisinde sorumluluğunda bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da temizlik çalışması yapmak isterken, belediyeye ait çöp kamyonları ve temizlik ekipleri grevdeki işçiler tarafından engellendi.

Ercan Gül: Biz burada ekmeğimizi koruyoruz

Bunun üzerine akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöpleri toplamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile birlikte Kordon'a gitti. Burada, Tugay ve Yıldır'a bölge halkı ve işletmeciler de yardım etti. Tugay, çöpleri toplarken DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün bölgeye gelmesi üzerine Tugay ve Gül arasında tartışma çıktı. Gül, "İşçiyi işçiye kırdırmak, işçiyi vatandaşın önüne atmak… Biz burada ekmeğimizi koruyoruz" diyerek Tugay'ın çöpleri toplamasını eleştirdi.

Cemil Tugay:  Ben hiç kimseyi kimseye kırdırmıyorum

Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

"Biz sizin grev hakkınıza saygı duyuyoruz ama bu iş sizin engellememeniz gereken bir iş. Grev yapan insan evine gider. Çalışmama kararı aldınız siz, buraya karışmazsınız. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöpler buradayken bu şehir, sağlıklı bir yaşam süremez. Grev yapan insanlar burada yapılacak işe engel olamaz. Ben hiç kimseyi kimseye kırdırmıyorum. Altı aydır size belediyenin ödeyebileceği ücreti anlatmaya çalışıyoruz. Altı aydır belediyeyi iflas ettirme pahasına aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Bu ülkede çalışan başka insanların ne ücretlere çalıştığını, belediyenin içinde bulunduğu durumu bilmiyor musunuz? Belediyeyi batırmayı nasıl göze alırsınız? İzmir'in belediyesini size batırttırmayacağım."

Tartışmanın ardından Ercan Gül ayrılırken, Cemil Tugay ve beraberindekiler çöpleri toplamaya devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İşçilerin Grev Yaptığı İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kordon'da Çöp Topladı - Son Dakika

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