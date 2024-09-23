İshak Kuşu Doğaya Döndü

Güncel

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Bitkin halde bulunan İshak kuşu doğaya bırakıldı

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan İshak kuşu, doğaya gönderildi.

Yaban hayatında vatandaşlar ya da ekipler tarafından bulunan yaban hayvanlarına şefkat elini uzatan DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, bu kez bir İshak kuşuna sahip çıktı. Erzurum'da bitkin bir halde bulunan İshak kuşunun bakım ve beslemesini veteriner hekim tarafından yapıldı. Sağlığına kavuşan İshak Kuşu'nu doğaya bırakıldı.