İşiba Şigeru, Trump ile Görüşmeyi Umuyor

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile ikili ilişkilerini güçlendirmek için ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu belirtti.

Kyodo News'un haberine göre, İşiba, yılın son parlamento oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile görüşme konusundaki isteğini dile getiren İşiba, görüşmenin ne zaman olacağı konusunda hükümet içinde çeşitli görüşler olduğunu, "en uygun zamanı" seçeceğini ifade etti.

İşiba, bölgesel barış ve istikrarın önemini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ortaklığı ilerletmek için Kuzeydoğu Asya'daki durum hakkında aynı fikirde olmamız, kritik önem taşıyor." dedi.