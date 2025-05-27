IŞİD'e Finans Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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IŞİD'e Finans Operasyonu: 19 Gözaltı

27.05.2025 11:55
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İstanbul'da IŞİD'e finans sağlama suçundan 19 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda para ele geçirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne finans sağlamak suçundan başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne finans sağlamak suçundan İstanbul merkezli 4 ilde 23 şahsa yönelik olarak başlatılan operasyon çerçevesinde 18 şahsın gözaltına alındığı, firari olan 5 şahsın ikametlerinde yapılan arama işleminde çok sayıda dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet 9×19 fişek, 150 bin 317 dolar, 16 bin 800 euro, bin 913 riyal, 40 sterlin, 2 bin 675 Dubai dirhemii, 14 manat ve 158 bin 70 Türk Lirası'na el konulduğu belirtildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında IŞİD'e finans sağlamak maksadıyla sosyal medya platfomu üzerinden açılan sayfalarda düzenlenen yardım kampanyası düzenleyerek B.B isimli şahsa ait kripto hesaplarına ve banka hesaplarına gönderildiği belirtildi. B.B isimli şahsın kripto ve banka hesaplarına toplam bin 254 işlemde 13 milyon 884 bin 319,84 TL para transfer işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine B.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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