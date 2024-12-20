IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü - Son Dakika
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IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü

IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü

ABD, Deyrizor'da gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Yusuf'u öldürdü.

20.12.2024 19:08
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(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada IŞİD lideri Ebu Yusuf'un dün CENTCOM tarafından gerçekleştirilen hedefli/hassas bir saldırıda öldürüldüğü duyuruldu. CENTCOM'a göre saldırıda bir IŞİD mensubu daha etkisiz hale getirildi.

CENTCOM, Suriye'nin Deyrizor vilayetinde hedefli bir saldırıda IŞİD Lideri Ebu Yusuf'u öldürdüğünü açıkladı. Bugün sosyal medya platformu X üzerinden CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin Deyrizor Vilayetinde IŞİD lideri Ebu Yusuf aka Mahmud'u hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Ebu Yusuf de dahil olmak üzere iki IŞİD mensubunun öldürülmesini sağladı.

Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve geriletme yönündeki süregelen kararlılığının bir parçasıdır.

Saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir."

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla IŞİD mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız."

Kaynak: ANKA

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