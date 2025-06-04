Işıkhan'dan Somali ile İşbirliği Mesajı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile görüştüklerini bildirdi.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Yusuf Mohamed Adan ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Somali ile olan kardeşliğimizi, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında somut iş birlikleri ile daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Somalili kardeşlerimizin refahı ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.