Işıkhan ve Al-Asadi Cenevre'de Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor.

Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Işıkhan, Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile BM Binası'nda görüştü.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.