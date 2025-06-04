Işıkhan ve Somali Bakanı Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitabının ardından temaslarını sürdürdü.

Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adan ile BM binasında görüşen Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarındaki işbirliklerini dile getirdi.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.