İşitme Engellilere Erişim Artıyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işitme engellilere yönelik kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" adlı projeye katılan ve eğitimini tamamlayan 74 kamu personeline sertifikalarını verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin karşılaştığı iletişim sorunlarının azaltılması ve hizmet sunumlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, bazı kamu kurumlarında işaret dili bilen personel bulunmadığını, bazı kurumlarda ise sayının yetersiz olduğunu belirtti.

Aksoy, bu nedenle kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gönüllülük esasına göre yürütülen eğitimlere katılan kamu personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Aksoy, "Bugün burada 74 arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı. Daha önce 40 kamu personeline daha sertifikaları teslim edilmişti. Böylece bu alanda eğitim almış kamu personeli sayısı 114'e ulaştı ve kurumlarımızda bilinçlenme hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Sertifika töreninin Engelliler Haftası'na denk gelmesinin farkındalık açısından anlamlı olduğunu vurgulayan Aksoy, projeye gönüllü olarak katılan kamu personeline, yöneticilere ve eğitimi sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Aksoy, kamu kurumlarında işaret dili bilen personel sayısının artırılmasıyla, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha rahat faydalanabileceğini dile getirdi.

Program, sertifika takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.