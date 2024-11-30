İskenderun'da Çimlere Basma Tartışması - Son Dakika
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İskenderun'da Çimlere Basma Tartışması

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İskenderun'da çimlere basarak uyarı sesini duymak isteyen vatandaşlar, esnaf arasında tartışmalara neden oldu. Yeni hoparlör sistemi ile yapılan uyarılar, bazı esnafı memnun ederken, bazıları rahatsız olduğunu belirtti.

30.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:16
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Üzerine basıldığında uyarı veren çimleri test etmek isteyenler esnafı ikiye böldü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' sesini duymak için çimlere basan vatandaşlar esnafın tepkisine neden oldu. Kimi esnaflarsa ses tonunun insanları gülümsettiğini belirterek kalın ses tonuna oranla ince kadın sesinin kulağa daha iyi geldiğini söyledi.

Akdeniz kıyısında yer alan ve gelişmişlik seviyesiyle ileri düzeyde yer alan İskenderun ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgedeki depremin izlerini her geçen gün silen İskenderun Belediyesi, peyzaj çalışmalarına da hız kazandırdı. Daha önce yere çöp atılması durumunda cezai işlem uygulanacağını dile getiren İskenderun Belediyesi, şimdiyse kent merkezinde bulunan Mete Aslan bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alana hoparlör sistemi kurdu. Çimlere basıldığını algılayan sensör sisteminin verdiği uyarıyla birlikte hoparlörden 'Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' şeklinde insanları gülümseten anons dile geliyor. Bölge halkının beğenisini toplayan gülümseten anons, çevredeki esnafın kimisi tarafından olumlu, kimisi tarafından olumsuz karşılanıyor. Çimlere basıldığında yapılan uyarıyı test etmek için çimlere basan vatandaşlar, çevredeki esnaftan tepki topladı.

Kalın erkek ses tonunun değişmesiyle çevreye verilen rahatsızlığın azaldığını dile getiren esnaf Hüseyin Altun, "Esnaf olarak mağazamızın kapıları açık olduğu için ilk zamanlarda seslendirmenin kalın olmasından dolayı rahatsız olmuştuk. Mağazamızda sesi duyduğumuzda gerçekten ses tonlaması bayağı bir sıkıntılıydı. Yüksek sesli ve aynı zamanda kabaydı, hatta şöyle söyleyeyim yaşlı bir ses tonlamasında bir ses vardı. İlk zamanlarda satış yaptığımız esnada kapılarımızın açık olması sebebiyle ses tonlaması iş yerimizde baya bir sıkıntı oluyordu. Bu konuda bütün esnaflarımız bayağı bir sorunlarla karşılaşıyordu ama bu sorunu sonunda çözdüler ve gayet de çok güzel başarılı bir ses oldu" dedi.

"Sırf sesi duyacaklar diye çimlerin üstüne basıp çevreyi rahatsız ediyorlar"

Uyarı sesini duymak için çimlere basan vatandaşlara tepki gösteren 50 yaşındaki Çiğdem Rumeli, " Buraya yapılan sesi iyi bulmadık çok rahatsız ediyor ve iş yerimize gelen müşterilerimizle de bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu anki kadın sesi daha iyi ama bizim sesle hiçbir sıkıntımız yok. Sesin kadın yada erkek olmasıyla ilgili sorun yok, insanlarımız çok anlayışsız. Sırf sesi duyacaklar diye çimlerin üstüne basıp çevreyi rahatsız ediyorlar. Üstüne basıp, kendisi mutlu olurken esnaflar sesten ve bu davranıştan rahatsız oluyor" dedi.

İskenderun\'da Çimlere Basma Tartışması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Çimlere Basma Tartışması - Son Dakika

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