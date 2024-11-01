İskenderun'da İmar Ceza Uygulamasına Geçiliyor - Son Dakika
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İskenderun'da İmar Ceza Uygulamasına Geçiliyor

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İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çöp kovası dururken yerlere atılan sigara izmaritleri ve çöpler için 2 bin 52 TL ceza uygulanacağını duyurdu. Başkan, temiz bir İskenderun için vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

01.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Çöp kovası dururken yerlere atılan izmariti gören başkan cezayı duyurdu

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 'Ayın birinden itibaren yerlere sigara, yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir'

HATAY - Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çöpün yanı başına atılan sigara izmaritlerine tepki göstererek yerlere çöp atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da İskenderun ilçesinde de gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kentte şehircilik anlamında gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor. Göreve geldiğinden itibaren kentteki görünümü değiştirmeye gösteren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, şehir gezisi esnada çöp kovasının yanı başında yerlere ve yeşillik alana atılan çöp ve izmaritleri görünce yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Dönmez, Kasım ayı itibariyle yerlere çöp atan atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

"Bu memleket hepimizin temiz İskenderun için elimizden geleni yapalım"

Konuya ilişkin açıklama yapan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "İskenderun Belediyesi buraya çöp kutusu koymadı demeyin. Çöp kutusu burada arkadaşlar, otların üzerine ve çöp kutusunun çevresine neden çöp atıyorsunuz. Bunun herhangi bir bahanesi falan yok. Çöp kutusu burada sigarayı yeşillik alana atmışız, niye atıyoruz ağabeylerim buraya atmaktan keyif mi alıyoruz pislikten. Sevgili hemşerilerim sizlerden rica ediyorum. Bu memleket hepimizin temiz İskenderun için elimizden geleni yapalım" dedi.

"Ayın birinden itibaren yerlere sigara, yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir"

Kenti temiz tutmak adına yerlere çöp atanlara cezai işlem uygulayacaklarını belirten Başkan Dönmez, "Ayın birinden itibaren yerlere sigara, yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir. Derdimiz, ceza yazmak filan değil. Ama temiz tutanla, bu şehri kirleten arasında bir fark olması lazım ve İskenderun pırıl pırıl günlerine ulaşana kadar bu uygulamaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Dönmez, İskenderun, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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