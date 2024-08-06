İskenderun\'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Yangın, bölge halkı tarafından ekipler ulaşmadan söndürüldü.

İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı. Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü. İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.